Milazzo, il sindaco Midili ufficializza la ricandidatura alle amministrative del 2025

Doveva essere un bilancio dei primi tre anni di mandato, è stata invece anche l’occasione per ufficializzare la sua ricandidatura alla poltrona più importante di palazzo dell’Aquila.

Il sindaco Pippo Midili ieri sera al “Trifiletti”, alla presenza degli assessori e di tutti i consiglieri di maggioranza, oltre che di un pubblico numeroso e attento, ha rotto gli indugi per annunciare che alle Amministrative del 2025 sarà in campo col sostegno di tutti coloro che hanno sposato il suo progetto, lo stanno accompagnando nell’attuazione e di tutti quelli che sono pronti a contribuire per far crescere ancora di più Milazzo.

«Essere in campo tra due anni è un dovere nei confronti di questa città che abbiamo risollevato dalle macerie – ha detto Midili – dalle ceneri di un dissesto al quale era stata portata da gestioni politico-amministrative che non hanno mai pensato all’interesse dei cittadini; gestioni che hanno fatto perdere a Milazzo la sua identità, oltre che servizi importanti. Dal 2020, lavorando sodo, abbiamo tentato di far ripartire tutto: dai servizi al supporto alle categorie più deboli, portando avanti una progettualità per recuperare beni abbandonati o da valorizzare in un’ottica di sviluppo e di rilancio dell’economia cittadina. Per tentare di evitare che soprattutto i giovani vadano via da Milazzo come purtroppo è accaduto in questi ultimi anni».