Porto di Tremestieri a Messina, Nino Germanà: commissariamento solo se sussistono gravi inadempienze

“ Le procedure di commissariamento si avviano solo se sussistono gravi inadempienze e non per assecondare i capricci della politica". Lo ha affermato il parlamentare della Lega, Nino Germanà, in merito al porto di Tremestieri. "I consiglieri comunali - ha proseguito - hanno posto allo stato un problema ben più delicato e prioritario rispetto al commissariamento ed in particolare la legittimità o meno della delibera di giunta che attesta la copertura finanziaria per il completamento dell’opera e delle refluenze della stessa del procedimento in corso presso il Tribunale di Venezia".