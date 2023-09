Messina, raddoppiano i fondi per il risanamento

Messina, l’Area dello Stretto, il Risanamento, il Ponte, gli interventi di rigenerazione urbana. L’asse con Roma si fa inevitabilmente sempre più stretto, vista la tanta carne al fuoco. E dalla giornata di ieri sono emerse alcune significative novità. Vediamole, in sintesi.

Ancora una volta riflettori accesi al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, dopo l’incontro avuto 24 ore prima dal sindaco Basile con il vicepremier Matteo Salvini e con l’amministratore delegato della società Stretto Pietro Ciucci. Ma stavolta al Ministero si è affrontata la questione dei fondi della legge speciale per eliminare le baraccopoli messinesi. A discuterne il subcommissario per il Risanamento, l’avv. Marcello Scurria, il vicesindaco Salvatore Mondello e, in rappresentanza del Governo, la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano. È stata proprio la deputata messinese a spiegare l’obiettivo del confronto, «finalizzato alla possibilità di utilizzare i fondi “PinQua” (il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare) per le ulteriori operazioni di sbaraccamento e per le nuove assegnazioni delle case ai messinesi che vivono ancora nelle “favelas”. Un confronto, quello con i tecnici del Ministero, che è stato utile e positivo», aggiunge la sottosegretaria. La strada è stata tracciata: grazie ad una norma inserita dal Governo nel decreto Milleproroghe si potrebbero aggiungere ai 100 milioni di euro già stanziati dalla legge speciale per il Risanamento, i 150 milioni di euro ottenuti dalla Città metropolitana e dal Comune di Messina proprio attraverso il “PinQua”. «Lavoriamo per rendere realtà questa possibilità», dichiara Matilde Siracusano.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina