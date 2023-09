Messina, tutti i dubbi sul Ponte del “pontista” Basile

Tutti i dubbi sul Ponte del sindaco “sìpontista”. Una contraddizione? Secondo Federico Basile, assolutamente no. La posizione a favore della grande opera è stata più volte manifestata dall’Amministrazione comunale, ed era tra i temi programmatici durante la campagna elettorale delle elezioni del giugno 2022. Ma più volte il primo cittadino, appena eletto, ha anche sollevato una serie di questioni alle quali, a suo dire, non sarebbero ancora arrivate le risposte che i messinesi si attendono. Prima l’audizione, nello scorso mese di aprile, davanti alle Commissioni parlamentari (in vista del voto sulla legge relativa alla realizzazione del collegamento stabile nello Stretto), poi i passaggi contenuti all’interno della Relazione sul primo anno di attività a Palazzo Zanca. Un atto ufficiale, che è stato depositato lo scorso 29 agosto.

Basile riepiloga tutte le sue perplessità e i suoi timori, ma anche le richieste a nome della città da lui amministrata. «Al netto delle polemiche sulle coperture finanziarie ancora da reperire e il diffuso scetticismo che avvolge il Ponte per i decenni sui quali si sono spesi fiumi di atti documentali e diversi milioni in progettazioni, consulenze e gestioni propedeutiche alla (mancata) realizzazione del Ponte, si vuole porre l’attenzione su Messina, sulla propria comunità e sul suo territorio per essere con il Ponte ed oltre il Ponte, padroni del proprio destino. Infatti, nonostante dopo l’approvazione della legge di bilancio statale, il Ministero abbia chiesto l’indicazione di un tecnico per la costituzione di un tavolo permanente con le Regioni ed il Governo, nulla più ci è dato sapere su scelte strategiche importantissime per il Comune di Messina; questo non può essere accettato». E ancora: «Sulla realizzabilità del Ponte si deve eseguire un esercizio di razionale analisi sulle competenze di chi lo progetterà; se il Ponte sia fattibile o meno lo decideranno i tecnici che lo progetteranno e che esamineranno gli aspetti sismici e tecnici».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina