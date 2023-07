Elezione di Pergolizzi a presidente del Consiglio comunale di Messina, la decisione scivola al 3 ottobre

“Dopo la discussione avvenuta in sede cautelare questa mattina, il presidente del Tar di Catania, vista la delicatezza della questione, ha ritenuto di suggerire agli avvocati - Ciro Gallo per i 17 Consiglieri Comunali, Santi Delia per il Comune di Messina e Fulvio Cintioli per il presidente Pergolizzi - la fissazione di una udienza di merito brevissima in cui definire una volta per tutte con sentenza l’annosa questione dell’elezione del Presidente del Consiglio Comunale di Messina” hanno dichiarato i 17 Consiglieri Comunali firmatari del ricorso.

“È stata dunque fissata l’udienza pubblica del 3 ottobre 2023 e la odierna decisione del TAR appare assolutamente coerente poiché l’emissione di un provvedimento cautelare avrebbe certamente lasciato nella totale incertezza il Consiglio Comunale in attesa di una pronuncia sul merito della questione.” continuano.

“Non possiamo che accogliere favorevolmente tanto la decisione del TAR quanto l’adesione alla stessa di tutti i legali delle parti coinvolte in quanto riteniamo fondamentale una decisione definitiva nel più breve tempo possibile a prescindere da quale sia l’esito” concludono i 17 Consiglieri Comunali.