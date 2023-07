Messina, il ruolo di consigliere comunale di Maurizio Croce non è incompatibile con quello di soggetto attuatore

Il ruolo di consigliere comunale di Maurizio Croce non è incompatibile con quello di soggetto attuatore del commissario di governo per l’emergenza idrogeologica. Lo ha detto l’Anac rilasciando un parere allo stesso Croce che stamattina è intervenuto sull’argomento con una conferenza stampa. L’anticorruzione con un parere di sette pagine definito l’incarico di soggetto attuatore di valore statale e non regionale. Questa matrice fa sì che venga meno l’incompatibilità con il ruolo di consigliere comunale ancorché in un comune nel quale lo stesso soggetto attuatore abbia operato con attività specifica.