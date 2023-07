Ponte sullo Stretto, si nomina il Comitato scientifico. Oggi si firma l’accordo per la sede del Maxxi a Messina

Una scelta ponderata, tra i massimi esperti nei vari campi dell’Ingegneria, della Tecnica delle costruzioni, della realizzazione di Ponti, di Gallerie del Vento, di aspetti sismici e geologici. Entro pochi giorni, sicuramente prima della fine di luglio, la società Stretto di Messina, d’intesa con il ministero dei Trasporti, nominerà i nove componenti del nuovo Comitato scientifico che avrà un ruolo importante nello svolgimento delle fasi attuative della progettazione esecutiva del Ponte. Il Comitato scientifico, previsto anche dalla nuova legge approvata definitivamente in Parlamento alla fine dello scorso mese di maggio, ha compiti di consulenza ai fini della supervisione e dell’indirizzo delle attività tecniche progettuali. In particolare, ha la funzione di fornire pareri al Consiglio di amministrazione della società “Stretto”, in ordine all’aggiornamento del progetto definitivo e al passaggio a quello esecutivo, con riferimento sia al Ponte sia ai suoi raccordi a terra.

Il precedente Comitato era presieduto dal prof. Giulio Ballio, rettore del Politecnico di Milano e composto da illustri professionisti, come Claudio Borri (che di recente è stato a Messina e che dovrebbe essere riconfermato), direttore del Centro interuniversitario di Aerodinamica delle Costruzioni e Ingegneria del Vento, ordinario di Ingegneria civile e ambientale all'Università di Firenze; Raffaele Casciaro; Alberto Castellani; Piero D’Asdia; Giuseppe Muscolino (ordinario di Scienza delle Costruzioni all'Università di Messina, con specializzazione in strutture); Alberto Prestininzi; Giuseppe Ricceri; Giovanni Solari. Di quel Comitato scientifico facevano parte anche l'ing. Giuseppe Fiammenghi, allora direttore generale della “Stretto di Messina”, l'ing. Fulvio Maria Soccodato della direzione centrale progettazione dell'Anas, l'ing. Giuseppe Traini, direttore scientifico di Italferr, in rappresentanza di Rfi.

Oggi, intanto, nel primo pomeriggio, a Roma sarà firmato il protocollo d’intesa per la realizzazione a Messina del “Maxxi Med”, la nuova sede distaccata del più prestigioso Museo italiano di Arti contemporanee. Alla sottoscrizione dell’atto saranno presenti il presidente della Fondazione Maxxi, Alessandro Giuli, il sindaco di Messina Federico Basile e il rettore dell’Ateneo peloritano Salvatore Cuzzocrea.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina