Consiglio comunale di Messina, volano gli stracci

È tutti contro tutti, in consiglio comunale. I cambi di casacca, la rottura delle alleanze, le diatribe regolamentari e le prove di forza giudiziarie, hanno esacerbato gli animi, fino all’eccesso. E se poi il braccio di ferro politico portasse allo stallo o peggio sfociasse nella scarsa produttività, allora bisognerebbe porvi rimedio.

A gettare altra benzina sul fuoco, ieri, la conferenza stampa di Pippo Trischitta, capogruppo di “Con De Luca per Basile”. « La Lega ha rotto per l’imbarazzo nazionale che portava un accordo con De Luca. Questo ha determinato un cambio di maggioranza con conseguenti rancori che hanno reso politicamente non più agibile l’Aula. Siamo di fronte ad un patto per mettere in difficoltà i gruppi legati a Basile. Ma in nessun posto d’Italia c’è un accordo fra Fratelli d’Italia e il Pd. Sono missino ma credo in De Luca e nella sua politica e mi domando, ma cosa ne pensano gli elettori di Fdi che i loro rappresentanti hanno programmi comuni con i democratici? Dov’è la sinistra e la destra in quest’Aula? L’opposizione mi sembra un gruppo unito solo da odio e rancore nei confronti dell’altra parte politica».

La reazione arriva a stretto giro. «Messina è forse l’unica città d'Italia in cui a vincere le elezioni è stato un sindaco né di centrodestra, né del centrosinistra. Questo ha determinato la nascita certamente anomala di forze di opposizione eterogenee che pur mantenendo la propria identità di partito, si sono ritrovate spesso a fronteggiare politicamente insieme, la giunta Basile – dicono Gioveni, Carbone e Currò di Fdi –. Parla proprio Trischitta di clima di odio, lui che in un’occasione è stato addirittura bloccato in Aula dai vigili urbani, quando si è letteralmente lanciato con fare minaccioso contro il collega Carbone e in più ha inveito verbalmente in maniera pesante e più volte contro alcune colleghe?».

