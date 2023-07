Caro affitti per gli universitari, Leanza (Pd): "La regione intervenga con fatti concreti, prima dell’inizio del nuovo anno"

“Il problema è oggettivo e diffuso: l’aumento dei prezzi degli immobili in affitto nelle città universitarie compromette fortemente il diritto allo studio. Subito un fondo per aiutare le famiglie. A Messina come in altri luoghi i proprietari degli immobili preferiscono investire sulla creazione di case vacanze e il numero degli immobili a disposizione della popolazione universitaria si è ridotto in maniera inversamente proporzionale all’aumento dei canoni di locazione. E’ indispensabile avviare un confronto per cercare, di concerto con i vertici universitari, trovare soluzioni che tutelino gli studenti a partire dall’incremento dell’offerta abitativa Ersu. La regione intervenga con soluzioni concrete. Occorre reperire i fondi per aiutare le famiglie degli studenti prima dell’inizio del nuovo anno accademico”. Questo l’intervento di Calogero Leanza, parlamentare regionale del Partito Democratico".