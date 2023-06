Taormina, il Comune abbandona TaoArte e si riprende la “Casa del Cinema”

«Il Comune esce dalla Fondazione Taoarte e la Giunta comunale si è già attivata in questa direzione. Martedì ratificheremo la nostra scelta in consiglio comunale». Lo ha dichiarato il sindaco Cateno De Luca, che a conferma della posizione assunta giovedì scorso dopo il CdA di TaoArte, ha formalizzato ieri pomeriggio - nella sua funzione di presidente della Fondazione TaoArte - una determina con la quale decide di «risolvere la convenzione di comodato gratuito tra il Comune di Taormina e la Fondazione TaoArte per la concessione in uso di un immobile di proprietà comunale situato in Corso Umberto n. 61».

L’immobile in questione che Palazzo dei Giurati ha deciso di riprendersi, e che era stato conferito in comodato gratuito nel 2019 per i prossimi 30 anni a TaoArte, è il palazzo dell'ex pretura, denominato attualmente “Casa del Cinema”.

Si tratta di un ulteriore passaggio che ribadisce così la posizione assunta da De Luca, che intende definire nelle prossime ore la fuoriuscita dalla Fondazione TaoArte, dopo l'esito del CdA in cui è stata respinta la proposta di modifica dello statuto con la quale il primo cittadino chiedeva un riequilibrio della governance dell'ente.

