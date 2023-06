Scontro al Comune di Messina, l’opposizione: «Pergolizzi non parli a nome nostro»

Il consiglio comunale tutto ripone nella dott.ssa Carrubba piena fiducia e stima incondizionata frutto della collaborazione professionale avuta con la stessa in questo anno di consiliatura». Così il presidente del consiglio comunale Nello Pergolizzi, due giorni fa, ha alzato un “muro” a difesa della segretaria generale, finita nel mirino dell’opposizione per via di alcuni episodi avvenuti negli ultimi mesi, tra i quali anche una fotografia che la ritrae con in mano un volantino che invita a versare il 5 per mille in favore del partito di Cateno De Luca, “Sud chiama Nord”. Parole, quelle di Pergolizzi, che ieri non sono passate inosservate, specie all’opposizione. Creando, così, un ulteriore elemento di rottura all’interno dell’aula di Palazzo Zanca. «Apprendiamo con vivo stupore che il collega Pergolizzi ha assunto una posizione in difesa del segretario generale parlando a nome dell’intero consiglio – si legge in una nota diffusa ieri sera dai 17 consiglieri di opposizione –. È assolutamente legittimo che il consigliere Pergolizzi abbia delle opinioni personali e come tali ha tutto il diritto di manifestarle, tuttavia le dette opinioni e posizioni non possono, e non devono, essere ricondotte ai 17 consiglieri comunali sottoscritti. I detti consiglieri, infatti, non hanno nominato alcun portavoce comune, e men che meno, hanno nominato per assolvere a tale ruolo il collega Pergolizzi».

