Santa Lucia del Mela riparte da Sciotto: "Abbiamo vinto tutti"

Brindisi e sorrisi per la preannunciata vittoria di Matteo Sciotto con la lista “Cambiamenti Duemila33”. Con lo sguardo rivolto al futuro di Santa Lucia del Mela e gli occhi emozionati, Sciotto è felice di continuare a guidare la comunità luciese, che ancora una volta gli ha dato piena fiducia. «Abbiamo vinto. Abbiamo vinto tutti – ha detto Matteo Sciotto –. Un traguardo raggiunto dopo cinque anni di bellissimi risultati, ai quali ne seguiranno ancora molti altri così come Santa Lucia del Mela merita». A testimoniare l’impronta condivisa di questa campagna elettorale, ancora una volta sono stati i grandi festeggiamenti in piazza dove ad abbracciarsi ci sono tutti: i candidati delle liste due “Cambiamenti Duemila33” e “Insieme” con il candidato sindaco Pasqualino Rizzo, a capo di una compagine formata da amici e sostenitori dello stesso deputato deluchiano all’Assemblea regionale siciliana.

«Adesso è il momento delle grandi responsabilità, perché il popolo è stato maturo, ci ha dato ancora una volta prova di un grande affetto. Tocca a noi da domani ricambiare questo immenso sentimento ma con un lavoro responsabile. Noi ci siamo e faremo la nostra parte, speriamo di non deludere – ha dichiarato ancora un raggiante Matteo Sciotto –. L’importante è continuare sulla scia dei cambiamenti che questa comunità aspetta da tanto. Una buonissima percentuale di persone che sono andate a votare, il 65 per cento, e ciò ci fa capire che questo paese tiene davvero tanto a noi e al nostro modo di amministrare. Continueremo a lavorare, abbiamo tanto da fare».

Tanta la soddisfazione anche da parte dell’assessore Benedetto Merulla. «Bisogna continuare con lo stesso impegno. Si sono conclusi i primi cinque anni e adesso il sindaco ci chiede di fare sempre di più – ha precisato Merulla –. Tante le iniziative e i cantieri da portare avanti. Ci apprestiamo a vivere la stagione estiva, che dobbiamo iniziare a programmare sin da subito con la “Notte della cultura” e molto altro. Il primo obiettivo è quello di completare il polo sportivo e di potenziare l’impianto “Gaetano Scirea”. Sicuramente in questi cinque anni ci riusciremo. Nel primo quinquennio abbiamo già realizzato molto. Mi sento in dovere di ringraziare i cittadini che anche in questa occasione ci hanno dato fiducia, considerato che ha votato più del 50% della popolazione in una competizione non semplice visto che non vi era alcun avversario. Su 2400 circa votanti, 2028 persone ci hanno dato la propria preferenza». Ampia soddisfazione anche da parte dell’assessore Angelo Letizia. «È un’elezione anomala che ci vede riconfermati – ha dichiarato –. Siamo felici di aver superato il quorum. I cittadini hanno premiato questa Amministrazione quindi sarà nostro dovere continuare nell’azione politica per dare sempre più risposte alla cittadinanza. Durante i comizi abbiamo sempre detto che abbiamo fatto tanto, ma dobbiamo fare tanto altro ancora. Siamo pronti a ripartire da domani perché gli impegni non mancano. Ci sono molti cantieri aperti e altri saranno avviati nei prossimi giorni. Ce la mettiamo tutta affinché Santa Lucia del Mela diventi un Comune d’élite».

Tornando al programma elettorale di Sciotto e agli obiettivi che più gli stanno a cuore, spicca quello in collaborazione con l’ex vicesindaca di Messina Carlotta Previti. Fa leva su un finanziamento di 1,6 milioni di euro legato al Pnrr. Si tratta del progetto “Il borgo sacro”: «Potrà cambiare davvero le sorti della nostra cittadina», in quanto darà anche un concreto sostegno alle imprese che investiranno nel centro storico», precisa il sindaco riconfermato.

La grande festa a Santa Lucia del Mela è proseguita per tutta la serata di ieri nelle piazze del paese.

