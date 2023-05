Elezioni a Taormina, è countdown: confronto a quattro in municipio

Ultima intensa giornata di campagna elettorale a Taormina verso le elezioni Amministrative di domenica e lunedì. I quattro candidati a sindaco hanno raggiunto in extremis un'intesa per trovarsi a confronto oggi pomeriggio al palazzo municipale. A confrontarsi, dunque, saranno Mario Bolognari, Cateno De Luca, Antonio D'Aveni e Alessandro De Leo. Mancava in particolare un punto di mediazione tra Bolognari e De Luca, alla fine la proposta del primo cittadino a confrontarsi nell'aula consiliare di Palazzi dei Giurati è stata accettata dall'ex sindaco di Messina, che ha disdetto precedenti impegni e ha dato il suo ok ad essere presente. I quattro candidati, a conclusione del loro confronto, si dedicheranno poi ai comizi conclusivi a Mazzeo, Trappitello e Taormina centro sino alla mezzanotte, dopo la quale scatterà il silenzio elettorale. Le ultime ore di campagna elettorale vanno in scena in un clima incandescente con i vari contendenti che non si risparmiano "apprezzamenti".

