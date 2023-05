Messina, isola-non isola: alla fine tutti scontenti

Si presentano in più di trenta, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca erano. Sono i commercianti del viale San Martino ma anche di alcune vie limitrofe, che si sono sentiti chiamati in causa. Il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimo Finocchiaro stanno in piedi, nessun formalismo, il confronto si apre in un clima acceso. Inizialmente l’incontro era previsto in sala Giunta, poi vista la partecipazione numerosa, si è deciso di spostarlo. Ne è uscito fuori un faccia a faccia schietto, serrato, che ha vissuto anche dei momenti di alta tensione, al limite dello scontro fisico, prima di ritornare nell’alveo della normale discussione.

Ormai da giorni il dibattito sull’isola pedonale di viale San Martino tiene banco in città, dopo la decisione dell’Amministrazione comunale di riaprire la strada nei giorni feriali. Una decisione che, al momento, sembra aver scontentato tutti: sia la maggioranza dei cittadini, che vorrebbero che l’isola non fosse toccata da questi provvedimenti “astrusi”, sia gli stessi commercianti, che pretendono la riapertura permanente al traffico del Viale e delle stesse vie limitrofe, e non solo come “esperimento”.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata