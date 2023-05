Messina, presidenza del Consiglio comunale: l'opposizione chiede una seduta per accelerare i tempi

Contromossa dell’opposizione in consiglio comunale sul tema della elezione del nuovo ufficio di presidenza dell’aula. I 15 schierati contro la candidatura di Nello Pergolizzi hanno chiesto la convocazione di un Consiglio comunale per accelerare i tempi della scelta del nuovo presidente. Il regolamento prevede che entro 15 giorni dalla richiesta la seduta debba svolgersi e quindi realisticamente dovrebbe tenersi al massimo il 25 maggio quindi prima delle prossime elezioni amministrative che in qualche modo sembrano poter essere una sorta di spartiacque politico per la scelta del nuovo ufficio di presidenza. La richiesta di seduta del consiglio comunale è stata firmata dai gruppi del centro destra e dal gruppo misto resta neutrale il partito democratico. Lunedì prossimo invece alle 19 avverrà la surroga del consigliere Cateno De Luca con Salvatore Caruso che prenderà il suo posto.

La nota dei consiglieri dell'opposizione

I 15 Consiglieri Comunali “ritengono opportuno che si proceda con urgenza e senza indugio all’indizione della seduta di elezione dell’Ufficio di Presidenza non appena sarà deliberata la surroga del Consigliere Comunale dimissionario considerato anche il fatto che sono iscritte all’ordine del giorno del Consiglio Comunale alcune proposte di delibera di fondamentale importanza per l’Ente come il Documento Unico di Programmazione (prot. 80639 del 27.03.2023) ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 - 2025 (prot. 102419 del 05.04.2023), oltre alle proposte di delibera relative alla gestione c.d. ordinaria.

Occorrerà in particolare rammentare - nell’interesse unico del Comune di Messina - che la mancata approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario entro il termine del 31.05.2023 (termine già prorogato ex lege) comporterà la nomina di un commissario ad acta con aggravio di oneri per l’Ente medesimo”.

