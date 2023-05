La crisi politica a Messina, Fratelli d'Italia attacca: "Squadra di governo alla deriva"

“Indipendentemente da chi assumerà il ruolo di nuovo presidente del Consiglio Comunale, non possiamo non certificare che in questi primi dieci mesi di mandato il duo De Luca/Basile ha di fatto dilapidato, per ragioni che certamente ci riguardano poco, un patrimonio di numeri d’Aula che all’inizio consentì a qualcuno che rideva a 32 denti sbeffeggiandoci, di asserire che a noi dell’opposizione non ci avrebbero consentito di toccare palla”. L’affondo, in piena crisi politica a Palazzo Zanca, arriva dai consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, Pasquale Currò e Dario Carbone.

“Non solo noi e altri gruppi di opposizione la palla l’abbiamo toccata eccome - continuano i meloniani messinesi - ma rischiamo adesso anche di fare gol e palla al centro. Il delirio di onnipotenza del loro allenatore, infatti, sta portando questa squadra di governo della città alla deriva e prova ne è il fatto che questa attuale paralisi politico-amministrativa sta avvenendo, per responsabilità certamente da attribuire a una sua dimissione calcolata "a tempo" per fini politici personali, proprio in un momento in cui occorrerebbe approvare atti importanti come il Bilancio di Previsione, il nuovo piano Tari e tutte le delibere di carattere amministrativo”.

I consiglieri di FdI parlano di vari “flop” dell’amministrazione in questo inizio mandato e di “indecoroso spettacolo” e si rivolgono al sindaco Federico Basile “che, non avendo più un’ombra ingombrante dentro il Palazzo che, spiace dirlo, ne ha sminuito la sua figura istituzionale, dovrà concentrarsi su ciò che è rimasto della sua maggioranza, dando a nostro avviso quella giusta considerazione politica a tutti i gruppi consiliari”.

