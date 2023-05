Crisi al Comune di Messina, i tempi si allungano

Adesso lo stallo può diventare sine die. L’Aula non ha deciso chi sarà a guidarla per i prossimi anni e lo stallo è destinato a proseguire ancora per parecchio. La roadmap politica si è parecchio ingarbugliata con le dimissioni di Cateno De Luca che ieri mattina ha confermato a pochi minuti dalla presentazione della sua lista per le elezioni a Taormina.

La seconda seduta è durata un amen. A presiederla Alessandro De Leo, il secondo dei consiglieri più votati dopo l’ex sindaco. Giusto il tempo per la lettura di tre comunicazioni e poi il rompete le righe. Giulia Rotondo ed Emilia Rotondo hanno formalizzato l’uscita dalla maggioranza aderendo al sempre più folto e variegato gruppo Misto. De Leo ha poi letto la nota delle dimissioni di Cateno De Luca e, preso atto del fatto che non ci fosse più il plenum dei 32 membri, ha chiuso, senza repliche (polemica con Gioveni che voleva chiedere un parere alla Segretaria generale Carrubba), la seduta. E ora? Il pericolo più grosso è che dallo stallo politico si possa rischiare quello amministrativo. Perché è vero che, secondo l’interpretazione più accreditata, le commissioni potranno riprendere a lavorare, ma è anche vero che ci sarà il collo di bottiglia della deliberazioni che non potranno arrivare, fino a che non saranno assolti due passaggi nodali: la surroga di De Luca e il nuovo ufficio di presidenza che, va ricordato, non riguarda solo il presidente ma anche il vicario e il vice, con tre distinte votazioni.

La sensazione che emerge è quella che non ci sia una fretta spasmodica nell’avvio di queste due attività, senza le quali il Consiglio non può riunirsi per altre ragioni. La convocazione spetta per la surroga sempre a De Leo, per la presidenza all’uscente Pergolizzi. Quindi il pallino è in mano al gruppo che sostiene il sindaco.

