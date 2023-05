Messina, la maggioranza non tiene: Pergolizzi si ferma a 15 voti. E' stallo

Nulla di fatto nella prima votazione per il nuovo ufficio di presidenza del consiglio comunale. Sostanziale equilibrio fra opposizione e maggioranza ma con una rottura che è diventata definitiva fra la Lega e i principali gruppi che sostengono Federico Basile e Cateno De Luca. Ma anche da questo schieramento si sono concretizzate le due fuoriuscite che hanno alla fine fatto la differenza. Il gruppo che sosteneva Nello Pergolizzi sarebbe dovuto partire da 19 voti ma alla fine se ne è ritrovati soltanto 15. A mancare appunto quelli della Lega (due) e quelli delle consigliere Restuccia e Rotondo che hanno deciso di passare all’opposizione. Nel corso della prima votazione erano necessari 17 voti e l’esito è stato di 15 voti per Pergolizzi, 14 per Ivano Cantello del centrodestra, 2 per Antonella Russo (Pd), un voto nullo. In seconda convocazione è caduto il numero legale e la seduta è stata aggiornata a domani alle 11. Cateno De Luca che ha preceduto la seduta di oggi ha confermato che anche domani sarà in aula nonostante la concomitanza della presentazione delle liste per il Comune di Taormina.

