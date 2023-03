Milazzo, Foti: la discarica di Ponente non inserita nell'elenco dei siti da riqualificare

Presentata dal consigliere comunale di Milazzo Antonio Foti un’interrogazione sulla situazione della discarica di Ponente, in località Torretta, e il relativo iter di bonifica.

“Ritorniamo a riprendere, dopo qualche mese, la questione della discarica oggetto di un’azione costante portata avanti in aula consiliare dal gennaio 2020 ad oggi, tra interrogazioni, richieste di conferenze di capigruppo e di Consigli Comunali straordinari – afferma l’esponente del movimento Adesso Milazzo -. Un tema che già, nel gennaio 2021, avevo sottoposto all’amministrazione con riferimento al primo decreto Mite del 29 dicembre 2020 sui siti orfani, in cui venivano destinate alla Regione Siciliana circa 13 milioni e mezzo di euro. Apprendiamo oggi che lo stesso Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato un ulteriore decreto, in data 22 novembre 2021, sempre sui siti orfani con riferimento al PNRR, in cui viene appunto inserito l’elenco dei siti orfani da riqualificare. In tale elenco, cui è presente la Regione Sicilia, manca però la Discarica di Ponente della Città di Milazzo".

