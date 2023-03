Elezioni a Sant’Agata Militello, Bruno Mancuso tenta il bis contro Paolo Starvaggi

Il sindaco uscente di Sant’Agata Militello Bruno Mancuso ha ufficializzato oggi la propria ricandidatura per le amministrative del 28 e 29 maggio prossimi. Mancuso, alla fine del terzo mandato dopo i primi due ricoperti tra il 2004 e il 2013, ha sciolto le riserve dopo una fase di riflessione seguita all’invito avanzato nei mesi scorsi dalla sua giunta e del gruppo di maggioranza in suo appoggio.

“Sarà un progetto politico nel segno della continuità ma nello stesso tempo all’insegna del rinnovamento con la presenza di tanti giovani - ha detto Mancuso - e vogliamo dunque lavorare per preparare la nuova classe dirigente. Sono stati cinque anni in chiaro scuro quelli trascorsi per varie vicissitudini, ma nonostante tutto abbiamo lavorato e messo in cantiere tanti progetti per cui ritengo che dopo gli anni della semina i prossimi potranno essere quelli della raccolta".

Ai nastri di partenza per le amministrative anche l’avvocato Paolo Starvaggi, assessore dal 1999 al 2003 della giunta, già segretario provinciale del PD e poi esponente di Italia Viva, che parecchi mesi addietro aveva già ufficializzato la propria candidatura a sindaco.

