Patti, Impalà nuovo assessore: focus sulle Politiche sociali

L’ufficialità è arrivata ieri con l’attribuzione delle deleghe da parte del sindaco e il giuramento dinanzi al segretario generale: Federico Impalà, già consigliere di maggioranza, è il nuovo assessore dell’Esecutivo Bonsignore, subentrato di fatto ieri al dimissionario Gaetano Crisà. Il nuovo membro della Giunta ha prima rassegnato le dimissioni da consigliere per poi firmare il nuovo incarico e assumere le deleghe a Politiche sociali, Politiche giovanili, Protezione civile, Associazionismo, Volontariato, Decoro urbano e Pubblica istruzione.

«Dopo tanti anni da consigliere comunale – sono le prime dichiarazioni del neoassessore –, è oggi un onore per me avere l’opportunità di poter lavorare in Giunta. Ringrazio il sindaco Bonsignore per la fiducia accordatami e spero di poterla ripagare fornendo il mio contributo all’azione amministrativa nei settori che mi sono stati assegnati. Si tratta – ha aggiunto Impalà – di deleghe importanti, soprattutto quella alle Politiche sociali, ma anche Pubblica istruzione che ho espressamente richiesto perché credo che cammini di pari passo con la delega alle Politiche giovanili. Mi auguro – ha concluso – di essere all’altezza del ruolo che mi è stato assegnato». Parole di incoraggiamento sono giunte dal sindaco Gianluca Bonsignore.

