Elezioni a Taormina, si delinea lo scenario: saranno quattro i candidati a sindaco

Manca soltanto l'ufficialità ma, a meno di sorprese in extremis, saranno quattro i candidati che si contenderanno la fascia di sindaco della città alle elezioni a maggio a Taormina.

A delineare in via quasi definitiva lo scenario politico gli strascichi del rimpasto che ha portato alle nomine in Giunta e all'Asm. Un passaggio che ha segnato infatti il punto di rottura nelle trattative che c'erano state tra l'Amministrazione del sindaco Mario Bolognari e l'aggregazione "Orgoglio Taormina" guidata da Antonio D'Aveni. Non soltanto è saltata l'intesa per l'immediato che si ipotizzava sin dalla formazione della nuova Giunta - effettuata poi venerdì dal sindaco -, ma, di fatto, ora volano dure accuse tra le parti e gli alleati di D'Aveni dichiarano tramontata ogni possibilità di accordo per le elezioni.

Così si va verso una competizione nella quale saranno in campo l'attuale sindaco Mario Bolognari, alla guida dell'Amministrazione in carica, lo sfidante Cateno De Luca, e poi altre due candidature civiche, quella del gruppo di Antonio D'Aveni (che valuta per il nome del candidato anche altre alternative) e quella di Eddy Tronchet, che a sua volta ha già confermato la propria candidatura con una sua lista civica e che aveva già chiuso le porte in precedenza ad ogni eventuale dialogo con l'attuale esecutivo.

