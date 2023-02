A Messina vince di un soffio Bonaccini, ma la Schlein è davanti in città, a Barcellona e Milazzo

Per un soffio ma Messina e la sua provincia sono di Matteo Bonaccini nella corsa delle primaria del Partito Democratico. Il presidente dell’Emilia Romagna si è imposto con il 52,16% mentre Elly Schlein si è fermata al 47,84%. Si tratta di 3.063 voti contro 2.809. A Messina città ha però vinto la Schlein, così come a Milazzo e Barcellona. Valanga di voti a San Teodoro per Bonaccini, dove il deputato regionale Calogero Leanza porta 394 voti su 400.

“Si concludono le primarie a Messina e provincia. Il mio personale grazie a tutti coloro che hanno lavorato all’organizzazione delle Primarie, ai componenti la commissione di garanzia provinciale e i tanti volontari che hanno allestito gazebo e garantito la presenza continua nei seggi. Grazie a chi si è recato ai gazebo a votare e a tutti gli amici che insieme a me, nei vari comuni e in particolare al seggio di Savoca, hanno sostenuto Stefano Bonaccini. A prescindere di chi sarà il nuovo segretario nazionale, per il Pd si aprirà comunque un nuovo corso”.

Lo scrive su Facebook il segretario provinciale del Partito democratico a Messina, Nino Bartolotta.

“Domani stesso sentirò il segretario regionale Barbagallo - aggiunge - e chiederò di autorizzare subito le operazioni per il congresso provinciale. Sono stato un segretario eletto in modo unanime dall’assemblea e stante le mutate condizioni e di rappresentanza politica in seno al Pd provinciale a seguito delle scorse elezioni politiche e regionali, concluse le primarie odierne, ritengo opportuno e doveroso anticipare i tempi per celebrare il congresso provinciale e ridare la parola agli iscritti”.

