Venetico, il Tar rafforza la maggioranza di Rizzo

Rizzo riconquista la maggioranza in Consiglio. Il verdetto emesso dal Tar di Catania, in merito ai ricorsi presentati dai due gruppi politici di riferimento a Francesco Rizzo e Nino La Guidara, accoglie definitivamente le ragioni del sindaco, con immediata esecutività. Un esito che rimescola le carte in Aula, riportando a 8 i consiglieri eletti tra le file di Rizzo e 4 invece in quota La Guidara (tra cui Katia Spinella già passata nel frattempo a supporto di Rizzo). In Consiglio ci saranno così 9 consiglieri a sostegno del primo cittadino e 3 della minoranza. Facendo un passo indietro, il 12 giugno scorso si tennero le Comunali. Il candidato a sindaco eletto (Rizzo) ha conseguito 1.154 voti, mentre il secondo (La Guidara) 1.139 voti. La lista collegata a Rizzo ha ottenuto 1.113 voti e quella a supporto di La Guidara 1.120, con 7 voti in più. Alla luce dei numeri, la maggioranza in Consiglio è andata alla squadra avversaria con 7 consiglieri per La Guidara e 5 per Rizzo. A distanza di pochi giorni, però, la consigliera Katia Spinella, per scelte motivate, si è unita al gruppo del sindaco. In Aula si è registrata una situazione di parità con 6 a 6. Oggi, invece, la sentenza del Tar riporta in vantaggio i componenti della compagine vicina a Rizzo.

