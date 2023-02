Capo d'Orlando, “miracolo” a Palazzo Europa: stipendi pagati in anticipo!

I dipendenti comunali hanno percepito lo stipendio di febbraio in anticipo. Non sarebbe una notizia se non fossimo a Capo d’Orlando, dove nella sua giovane storia amministrativa un evento così non era mai accaduto. Anzi, le mensilità arretrate talvolta si sono accavallate a tal punto da finire per chiedersi come un dipendente comunale potesse tirare la carretta. Ieri i 180 dipendenti non credevano ai propri occhi quando hanno potuto constatare che la notizia che circolava nei corridoi di Palazzo Europa non era campata in aria. Miracolo o no, da quando è stato varato il Piano di Riequilibrio per affrontare in vent’anni il disavanzo di 46,5 milioni di euro questi “miracoli” si dovrebbero ripetere ogni mese almeno, sino a quando la Corte dei Conti non avallerà la sostenibilità del Piano inviato a inizio dicembre.

Intanto è costato caro al comune di Capo d’Orlando l’aver trasformato il contratto di lavoro di cinque dipendenti da part-time a full-time senza aver preso in considerazione le domande presentate da altri lavoratori .E proprio cinque di questi ultimi (rappresentati dal legale della Fp Cgil), che avevano fatto domanda di trasformazione del proprio orario di lavoro da 24 a 36 ore settimanali, si sono rivolti al giudice del lavoro del Tribunale di Patti, che ha dato loro ragione.

