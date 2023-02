Taormina, in tre contro De Luca ma senza... Bolognari

Arriva il momento della verità per capire se potrà esserci un patto a tre per le Amministrative di maggio sul fronte politico contrapposto a Cateno De Luca.

A contrastare la discesa in campo a Taormina dell'ex sindaco di Messina ad oggi ci sarebbero tre candidature, ovvero quella dell'attuale sindaco Mario Bolognari, e poi altre due candidature civiche, quella cioè che intende esprimere l'aggregazione “Orgoglio Taormina” che fa capo ad Antonio D’Aveni e poi Eddy Tronchet alla guida di una sua lista civica.

Ma proprio Tronchet adesso chiede ufficialmente «l’apertura di un tavolo e di sedersi per un confronto tra questi tre schieramenti. L’unica possibilità per contrastare De Luca è quella di unirsi tutti e non basterebbe soltanto l'eventuale accordo di cui tanto si parla tra Bolognari e D’Aveni», ha evidenziato Tronchet, che però ribadisce subito, in premessa, il “no” al sostegno alla ricandidatura di Bolognari. Sarebbe questa, insomma, la premessa “non trattabile” che pone Tronchet per porre le basi di un accordo tra le parti e che quindi escluderebbe una convergenza sull’attuale primo cittadino. Anche D'Aveni sino a questo momento ha chiesto il passo indietro di Bolognari, al quale però i gruppi di maggioranza hanno ribadito pieno sostegno e hanno già comunicato che non intendono prendere in considerazione l’ipotesi di appoggiare un altro candidato.

