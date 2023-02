Milazzo, Scolaro prende posto nella Giunta. Nino Italiano saluta Fratelli d’Italia

Nel giorno dell’insediamento del nuovo assessore a palazzo dell’Aquila, si registrano ancora “scosse di assestamento” sul fronte politico.

Infatti Nino Italiano, uno dei consiglieri storici, presente da diverse consiliature, ha comunicato la decisione di abbandonare “Fratelli d’Italia” della quale era un riferimento importante al punto da svolgere un ruolo determinante nell’ottobre del 2020 nella conquista di uno scranno al municipio da parte del partito della presidente Meloni.

Italiano, che a dire il vero da qualche mese, manifestava un certo malessere, come confermato dagli interventi nel corso delle sedute d’Aula, ha deciso di uscire dal partito e di aderire al gruppo misto pur mantenendo il sostegno all’Amministrazione Midili. E lo ha fatto con una nota nella quale ripercorre il percorso politico, iniziato nel 2019 – afferma – insieme all’on. Elvira Amata e che ha visto anche l’adesione dell’attuale assessora Beatrice De Gaetano.

Ieri, intanto, è stato il primo giorno per la neo assessora Lucia Scolaro, subentrata a Francesco Alesci e destinataria delle stesse deleghe del suo predecessore (beni culturali, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale, pubblica istruzione, urp e toponomastica; civica). Dopo l’incontro con il sindaco e il segretario generale, la presentazione con gli altri dirigenti e gli uffici. Felice ovviamente per la nomina, si è detta molto motivata e pronta a dare attuazione a diverse iniziative finalizzate a contribuire alla crescita di Milazzo.

