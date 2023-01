Messina, Cannizzaro - Galatti e scuole al freddo: se ne parla in Consiglio

Oggi scadono i termini per le iscrizioni per il prossimo anno scolastico degli studenti che si preparano ad un nuovo ciclo didattico.

Una data chiave per molti istituti che puntano a dare continuità al loro lavoro confermando o migliorando le performance numeriche dell’anno in corso con le nuove leve. Non aiutano di certo alla scelta di questa o quella scuole le notizie che proprio in queste settimane si stanno susseguendo in ordine ai disagi di varia natura con cui stanno facendo i conti diversi presidi della città.

Ed è di tutti questi argomenti, alla vigilia, fra l’altro, di una lunga stagione di attività di messa in sicurezza di edifici scolastici del Comune e della Città metropolitana, che si parlerà in un consiglio comunale ad hoc, la cui richiesta è stata inoltrata proprio ieri.

I primi firmatari sono Giandomenico La Fauci, Federica Vaccarino, Dario Ugo Zante di Ora Sicilia, Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Currò di Fratelli d’Italia. A loro si sono aggiunti dal gruppo misto Mirko Cantello e Rosaria D’Arrigo, Cosimo Oteri (Forza Italia), Giovanni Caruso (De Domenico sindaco) e per il Partito democratico Antonella Russo. Ma altri potrebbero unirsi in queste ore per corroborare la richiesta. Secondo le norme del regolamento d’Aula entro 20 giorni la seduta dovrà essere convocata.

L’argomento in termini formali è “risoluzione criticità scuole primarie e secondarie appartenenti al territorio del Comune di Messina” e prende le mosse da due fatti principali: le aule al freddo e il caso della Cannizzaro Galatti.

