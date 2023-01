Barcellona, ecco i due nuovi assessori. FdI detta la linea, Forza Italia si spacca

Ricostituita dal sindaco Pinuccio Calabrò, con soli due nuovi inserimenti, la Giunta municipale che tra dimissioni degli assessori di Fratelli d'Italia e revoche delle deleghe agli assessori espressi da Forza Italia rimasti in carica fino all'ultimo istante, era stata azzerata nel primo pomeriggio di mercoledì scorso. Le nomine saranno formalizzate già stamani, prima della riunione del Consiglio comunale prevista le 11,30. Nascerà anche un secondo gruppo consiliare nel quale troveranno posto i consiglieri di Forza Italia e altri consiglieri eletti in liste civiche che non si identificano con la linea perseguita dai 4 consiglieri di Forza Italia riconducibili all'on. Tommaso Calderone. Il nuovo gruppo di Forza Italia assumerà una denominazione simile a quella adottata da gruppo dissidente dell'Ars. Del “nuovo” esecutivo entreranno a far parte Nicola Maria Barbera, 38 anni, presidente dal 2018 dell'Ordine dei Veterinari di Messina, già segretario particolare dell’ex assessore alla Salute Ruggero Razza. La nomina di Barbera viene considerata come scelta tecnica. Anche se lo stesso si è sempre schierato con formazioni di centro destra, a cominciare dalla Lega e in ultimo con “Diventerà Bellissima”. Quasi sicuramente lo stesso assessore “in pectore” avrà assegnate le deleghe alla Sanità e quelle all'Ambiente che comprendono anche la gestione dell'igiene ambientale per tentare di superare le attuali criticità.

Nuovo ingresso, anche se può considerarsi un ritorno nel ruolo di assessore, per Angelita Pino, già assessore alla Pubblica istruzione e alla cultura con l'Amministrazione Materia, eletta nell'ottobre 2020 consigliere con Forza Italia a sostegno del sindaco Calabrò, da cui si è poi distaccata per collocarsi nel gruppo misto, aderendo in ultimo a Fratelli d'Italia.

