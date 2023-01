Taormina, terremoto politico nella maggioranza: tutti corrono verso Cateno De Luca

"Nonostante la pioggia abbiamo mantenuto l’impegno di incontrarci a Taormina per ringraziare tutti coloro che avendo cariche istituzionali hanno manifestato il sostegno al progetto De Luca Sindaco dei Taorminesi". Lo afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e candidato sindaco della città di Taormina. "Voglio ricordare - prosegue - che il termine per tutti coloro che ricoprono cariche istituzionali per aderire al nostro progetto per Taormina scade alla mezzanotte di oggi, dopodiché non ci sarà spazio per ulteriori interlocuzioni. Siamo stati chiari e apprezzo chi ha scelto di essere al mio fianco in un progetto che ha come interesse principale imprimere una marcia in più alla città. Il nostro cronoprogramma è già definito. Domenica 5 febbraio si inaugurerà il nostro primo comitato elettorale a Taormina centro in attesa di avere la disponibilità di appositi locali a Trappitello e nelle altre borgate. Entro domenica 26 febbraio si concluderà la redazione della parte generale del programma "Taormina unica e meravigliosa con Cateno Sindaco" per avviare il confronto con la comunità, le categorie produttive e le associazioni". "Domenica 26 marzo sarà sottoscritto con tutti i sostenitori del nostro progetto il programma definitivo per essere presentato alla comunità. Il lunedì di Pasqua 10 aprile sarà resa pubblica la lista o le liste a sostegno del progetto "una marcia in più per Taormina". Domenica 23 aprile sarà invece presentata la giunta comunale con De Luca Sindaco dei Taorminesi. Se qualcuno non lo avesse capito - conclude De Luca -, noi abbiamo le idee molto chiare".ca e meravigliosa con Cateno Sindaco" per avviare il confronto con la comunità, le categorie produttive e le associazioni".

Il terremoto politico

Un autentico terremoto politico di fine gennaio sconvolge il quadro della corsa alle elezioni Amministrative e porta ad una adesione di "massa" alla coalizione dell'ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, di altri componenti della maggioranza. Nella giornata di ieri hanno annunciato, infatti, il passaggio con De Luca il gruppo “Intesa Democratica” di Mario D'Agostino e Lucia Gaberscek, con il consigliere di maggioranza Manfredi Faraci, ed anche la componente di Mazzeo che fa riferimento all'ex assessore Marcello Muscolino, nonché l'assessore Nunzio Corvaia, che ora rassegnerà le dimissioni dall'esecutivo. «A causa di scelte politiche non sempre condivise - si legge in una nota diffusa dalla presidente del civico consesso, Gaberscek - si è resa inevitabile la fine del rapporto con l’attuale maggioranza che trova nel sindaco Mario Bolognari, persona perbene e apprezzata, il punto di riferimento. Le tre componenti formate dal presidente del Consiglio Lucia Gaberscek e dal consigliere Manfredi Faraci (per “Intesa Democratica”), dal delegato di Mazzeo, Giuseppe Lo Turco (gruppo Muscolino) e dall’assessore Nunzio Corvaia , dopo una attenta fase di valutazione e dialogo hanno deciso di aderire al progetto dell’on. Cateno De Luca».

Dopo Salvo Brocato, Giuseppe Sterrantino, Salvo Abbate, Andrea Carpita (ex assessore) e Stefano Loria (ex consigliere del CdA di Asm) che hanno aderito pure loro a De Luca, ora altri pezzi di maggioranza abbandonano il sindaco Mario Bolognari e cambiano il “cavallo” sul quale puntare per la tornata elettorale, con la compagine del parlamentare che inizialmente sembrava destinata a porsi in discontinuità con la politica locale e con l’attuale esecutivo e che, invece, ora conta su una presenza ampia e monopolizzante di almeno 10 esponenti della coalizione eletta a Taormina nel 2018. Allo stesso tempo si va verso altre adesioni su questo fronte anche dall’opposizione, dove è vicino il passaggio con De Luca anche dell'ex sindaco Eligio Giardina e del capogruppo consigliare Claudio Giardina. Sulla questione in queste ore va all'attacco, in particolare, Eddy Tronchet, uno dei candidati a sindaco di queste elezioni, che sfiderà il sindaco Bolognari e De Luca: «È un qualcosa di desolante sconcertante quello che sta accadendo a Taormina - afferma Tronchet -. Con il sindaco è rimasto soltanto il Pd mentre De Luca ha imbarcato con sé chiunque. De Luca sta andando alla conquista della nostra città. Ma il suo vero progetto si chiama presidenza della Regione siciliana. Non Taormina, che è solo il trampolino di lancio. Chiederemo ai taorminesi di svegliarsi».

Adesso si attendono le contromosse del sindaco Bolognari, che nel frattempo non desiste dalla sua ferma volontà di ricandidarsi ed anche nelle scorse ore ha respinto ulteriori richieste di fare un passo indietro, ribadendo di voler andare fino in fondo e sottoporsi al giudizio degli elettori. Nel frattempo si muove anche la coalizione civica “Orgoglio Taormina”, che fa riferimento ad Antonio D'Aveni, destinato ad essere il quarto candidato a sindaco.

