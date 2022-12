Messina, il regolamento del Consiglio. L’ultimo ballo di De Luca?

Potrebbe essere l’ultimo atto di Cateno De Luca a Palazzo Zanca. E poi potrebbe lasciare per dedicarsi completamente al ruolo di deputato regionale e leader nazionale del suo partito. Il presidente del consiglio comunale ha scritto di suo pugno le modifiche al regolamento dell’Aula che saranno discusse venerdì nell’ultima seduta prima di Natale.

Ieri il documento è stato presentato in commissione ed ha superato il primo esame dei consiglieri. Adesso toccherà al plenum dare il via libera definitivo. In commissione non ci sono stati emendamenti, ma venerdì è probabile che qualcuno possa essere presentato. Sull’esito però è difficile fare previsioni.

E poi c’è da fare i conti con il quorum. Infatti, per modificare il regolamento d’aula, servono due terzi dei consensi (22 voti) e quindi centrale può diventare il ruolo dell’opposizione.

In realtà c’era una versione precedente a quella atterrata in commissione ieri. Era quella preparata dalla Giunta che però non aveva trovato consensi nè da parte dell’opposizione nè da parte di molta parte della maggioranza. E il malumore era emerso soprattutto quando fu necessario che i consiglieri dessero il loro assenso alla rinuncia ai tempi minimi di analisi del conto consuntivo perchè il Comune arrivasse in tempo ad inviare tutta la documentazione utile alle nuove assunzioni alla Cosfel. E allora piuttosto che emendare quella proposta, il consiglio ha deciso di fare tutto da zero, scrivendosi da solo il nuovo testo.

