Senato, la messinese Dafne Musolino nuova componente della nona Commissione

Si sono svolte ieri le elezioni dei Presidenti delle Commissioni permanenti con relativo insediamento dell’ufficio di Presidenza e dei senatori commissari. A seguito della riduzione del numero dei Senatori, anche le Commissioni sono state ridotte nel numero, aumentando le materie di relativa competenza.

La senatrice di Sud chiama Nord Dafne Musolino è stata nominata componente della Nona Commissione permanente del Senato Attività Produttive: Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare e della Decima Commissione Permanente del Senato Affari Sociali: Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale.

“Sono onorata, afferma la senatrice Dafne Musolino, di essere entrata a far parte di queste due importanti commissioni. Si tratta di deleghe, prosegue, delle quali ho avuto già modo di occuparmi come Assessore comunale di Messina e per le quali potrò certamente fare valere le specifiche competenze che ho acquisito in questi ultimi anni e che metterò al servizio della Sicilia e di tutto il meridione. I temi affrontati invece dalla decima commissione ci consentiranno di affrontare gli interventi che il Governo ha preannunciato: riforma Fornero, riforma pensionistica, riforma del Reddito di Cittadinanza tra le più attese, ma anche interventi che riguarderanno il sistema sanitario e la sua riforma nell’ottica del potenziamento del servizio pubblico.

Anche in questo caso, afferma la senatrice Dafne Musolino, l’esperienza come Assessore Comunale mi consentirà di portare un contributo concreto ai lavori della commissione, facendomi portavoce e tutore delle istanze del Sud, sia per la necessaria riforma delle norme che regolano l’accesso al lavoro sia per quanto riguarda il servizio sanitario pubblico che, in Sicilia specialmente, è stato oggetto di disastrose politiche nazionali e regionali.”

Dalla prossima settimana le Commissioni inizieranno i lavori, entrando nel vivo delle funzioni legislative proprie del Parlamento.

Il Gruppo “Per le Autonomie SVP-PATT, Campobase, Sud chiama Nord” ha ottenuto altresì la vicepresidenza della Commissione Finanze con il Senatore Pietro Patton, mentre nella Commissione Difesa il Senatore Luigi Spagnolli è stato eletto Segretario.

“Rinnovo i miei auguri ai Senatori Patton e Spagnolli e con grande soddisfazione annuncio che è entrato a far parte del Gruppo per le Autonomie anche il Senatore Carlo Rubbia, già Premio Nobel per la Fisica. “

Con l’arrivo del Prof. Rubbia sono ben tre i senatori a vita che hanno scelto di aderire al Gruppo per le Autonomie: la Prof. Elena Cattaneo, il Presidente emerito Giorgio Napolitano e, da ultimo, il Prof. Carlo Rubbia.

