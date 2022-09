Rometta, il sindaco Merlino: "Atti finanziari in regola. Commissariamento errato"

Il Comune di Rometta ha approvato gli strumenti economico-finanziari nei tempi giusti. Ragion per cui non è necessario l’intervento del tecnico regionale, così come invece riportato nell’elenco dei Comuni commissariati. A fare emergere l’inesattezza è il sindaco Nicola Merlino, che sul caso ha acceso i fari e ha annunciato l’ipotesi di prendere provvedimenti.

Nello specifico, con il decreto emesso dall’assessore regionale alle Autonomie locali del 16 settembre scorso, tra i Comuni commissariati per la mancata approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) e del Bilancio di previsione 2022/24 figura anche l’Ente di Rometta, per il quale risulta nominato il commissario Domenico Mastrolembo. «Il Comune di Rometta – precisa il sindaco – ha provveduto all’approvazione degli indicati atti di programmazione fra i primissimi Comuni siciliani il 13 dicembre 2021 e lo ha comunicato con una specifica nota del 28 dicembre 2021. È evidente il grave e superficiale errore in cui è incorso l’Assessorato, che reca pregiudizio all’immagine e al prestigio della mia amministrazione comunale. Per cui – afferma Merlino – invito l’Assessorato all’immediata revoca dell’illegittimo decreto, nella parte che fa riferimento al Comune di Rometta, con espressa riserva di agire in sede giudiziaria per l’annullamento dello stesso e per il risarcimento dei danni anche ai sensi dall’articolo 96 del Codice di procedura civile».

