“Rilancia Messina”, il sindaco convoca la città per l’8 agosto

Adesso c’è anche una data per l’avvio della piattaforma “Rilancia Messina”. Il sindaco Federico Basile ha convocato... la città per lunedì prossimo. Appuntamento alle 10 nel Salone delle Bandiere. L’invito è arrivato agli ordini professionali della città, ai sindacati, alle associazioni di categoria, alle confederazioni. Una trentina di lettere per dire alla città che produce che c’è bisogno di trovare compattezza e condivisione attorno al progetto, appunto, di rilanciare la città.

«A seguito dell’approvazione della rimodulazione del piano di Riequilibrio – scrive Federico Basile agli stakeholders – riteniamo sia ora il momento di chiamare a raccolta tutte le istituzioni, le forze produttive, e sociali di Messina per dare l’avvio ad una riflessione sulle linee strategiche di sviluppo del nostro territorio per il prossimo quinquennio. “Rilancia Messina – prosegue il primo cittadino nel suo invito – vuole rappresentare, quindi una piattaforma programmatica condivisa e pertanto auspichiamo il vostro contributo di idee e proposte. I lavori della Conferenza, nelle settimane successive, si articoleranno per tavoli tematici nei quali sarà possibile approfondire vari argomenti».

La piattaforma programmatica si presenta variegata, come si dice in questi casi. Per questo era impossibile che la fase di ascolto, sintesi e sviluppo potesse essere realizzata da una sola assemblea.

