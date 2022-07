Primarie in Sicilia, la Floridia la più votata nel Messinese: "Riconoscimento per quanto fatto"

La provincia di Messina ha votato in controtendenza rispetto al resto della Regione. Barbara Floridia, la candidata del Movimento 5Stelle ha doppiato Caterina Chinnici. Il computo finale dei voti espressi on line e nei 4 gazebo, nell’intera provincia peloritana è di 1989 voti per Floridia, 1013 per Chinnici e 710 per Claudio Fava. Un migliaio circa dei 4.700 iscritti alle presidenziali ha deciso di non votare forse condizionato da quanto accaduto nel frattempo a Roma. In città, on line, 665 voti per Floridia, 254 per Chinnici che è battuta anche da Fava (209). Ma la senatrice vince anche a Barcellona ( solo 21 voti per l’europarlamentare contro i 148 della grillina) e a Milazzo (136 per lei, 58 per Chinnici e 33 per Fava). La prossima candidata alle regionali recupera sulla jonica ( Taormina, Nizza, Roccalumera, Francavilla, Giardini, con l’exploit di Savoca, il paese del segretario provinciale del Pd Nino Bartolotta con un 99 a zero). Bene la Floridia a Venetico e Spadafora dove domina. «Sono state primarie tenutesi in condizioni oggettivamente non semplici per modalità di voto e per l’attuale situazione politica nazionale – dice Bartolotta – . Con Caterina Chinnici, che lavorerà a una coalizione coesa e competitiva, continua il mio sostegno, di tutti i militanti del PD e degli amici che si sono impegnati in queste primarie e credono nelle svolta».

Intanto la senatrice Barbara Florida commenta così il risultato ottenuto a Messina e provincia nelle primarie per la scelta del candidato del fronte progressista alla Presidenza della Regione Sicilia: "Sono contenta del risultato che ho ottenuto anche in considerazione del fatto che, essendo delle votazioni primarie, vista la modalità di voto digitale e anche la situazione molto delicata a livello politico nazionale, i cittadini si siano comunque adoperati per darmi il loro appoggio. Per me è un grande riconoscimento non solo personale, ma anche e soprattutto un riconoscimento per il lavoro che ho svolto in questi anni per Messina e provincia. E’ un onore avere rappresentato il mio territorio ed i miei cittadini svolgendo al meglio il mandato da Senatrice".

