Messina, chiusi i conti delle liste: il disgiunto ha fatto la differenza. ECCO I DATI DEFINITIVI

Continua di buona lena il lavoro dell’Ufficio Centrale di Palazzo Zanca impegnato nel computo dei voti delle elezioni per il sindaco e il consiglio comunale.

Ieri, in tarda mattinata, è stato definito il quadro delle liste, cioè i voti che sono stati ricevuti dai 24 simboli che si sono presentati agli elettori. Un passaggio centrale perché crea uno spartiacque anche per il prosieguo delle attività. Sono otto le liste che hanno superato lo sbarramento del 5% e che quindi concorreranno alla distribuzione dei seggi. Per tutti gli altri... le elezioni finiscono qui. Anche la conta delle preferenze proseguirà solo per i candidati di quelle otto liste e non per tutti.

Le previsioni fatte attraverso le cifre raccolte dalle segreterie sono state confermate anche dalla lettura dell’esito della verifica delle liste.

Le nove liste legate al sindaco Federico Basile hanno raggiunto il 39,85% (37.293 voti), cioè a soli 140 voti dalla soglia del 40%. Quelle legate a Maurizio Croce, centrodestra, hanno chiuso al 35,17% (32.915) e la coalizione di Franco De Domenico al 22,21% (20.789).

Le otto liste che hanno superato lo sbarramento sono “Basile Sindaco” con gli ex assessori e consiglieri che primeggia con il 17,58% ( in pratica un messinese fra 6 ha votato per questa lista), “Con De Luca” (al 9,63%) trainata dall’ex sindaco che supererà quota 1600 preferenze, e poi Prima L’Italia di Nino Germanà e la Lega con il 5,36%.

Nella coalizione di centrodestra altre tre liste sopra la soglia: Ora Sicilia (10,06%) di area “genovesiana”, Fratelli d’Italia (8,81%) e Forza Italia che è stata la più vicina allo sbarramento chiudendo al 5,10%. Con il 5% a quota 4.679 voti, si può dire che il partito di Berlusconi è in Consiglio per soli 94 voti. L’Udc, invece, è fuori per 310 voti, la metà di quelli che mancano ai 5Stelle.

