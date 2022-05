Itala, le liste si presentano agli elettori e guardano con fiducia al futuro

A Itala si comincia a vivere con particolare euforia la vigilia di questa imminente consultazione elettorale valevole per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale.

Dopo la presentazione dei due aspiranti alla carica di primo cittadino e dei loro schieramenti di sostegno, la Mandamentale di Taormina ha proceduto ad assegnare i numeri alle due coalizioni in lizza.

La lista “ Arcobaleno, con la scritta insieme per Itala” con candidato a sindaco Sebastiano D’Angelo e che rappresenta l’Amministrazione uscente, è la n.1; l’altra, simboleggiata dal “ Sole e da un cuore recante la scritta Io amo Itala”, sostiene invece Daniele Laudini, attuale capogruppo di minoranza.

Entrambe le formazioni politiche nel corso di due affollate assemblee, svoltesi in un ritrovo della zona, hanno ufficializzato alla cittadinanza i candidati impegnati nella competizione i quali, oltre a dichiarare la loro disponibilità per un leale e sereno confronto con gli avversari, hanno esposto anche le linee essenziali del loro documento programmatico.

