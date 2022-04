Messina, presentata la quinta lista a sostegno di Basile. C'è il marchio... repubblicano

È stata presentata oggi pomeriggio alla Sala Palumbo del Palazzo della Cultura la lista “Orgoglio messinese” a sostegno del candidato sindaco Federico Basile. La quinta lista, quarta in ordine di presentazione, conta anche sul sostegno del Partito Repubblicano Italiano. Sostegno ribadito dal segretario regionale del P.R.I. Pietro Currò che nel suo intervento ha fatto riferimento alla sua precedente esperienza di assessore al risanamento riconoscendo all’amministrazione De Luca il merito di aver dato un impulso decisivo per la risoluzione di questa vera e propria piaga sociale. Facendo riferimento a quanto già espresso da Pietro Currò, il candidato sindaco Federico Basile ha colto l’occasione per anticipare una delle priorità del suo programma che riguarda proprio le aeree di risanamento. “Nelle ampie zone liberate dalle baracche, ha affermato il candidato sindaco Federico Basile, sorgeranno, come previsto dai nostri progetti, luoghi di aggregazione e socializzazione ed in particolare impianti sportivi di base.”

Ancora una volta l’appuntamento di oggi pomeriggio ha rappresentato l’occasione per affrontare tematiche di grande attualità registrando la grande voglia di partecipazione da parte di tutti i candidati. “Orgoglio messinese, ha affermato Basile, è molto più di un semplice slogan. Rappresenta lo spirito che spinge ognuno di voi ad impegnarsi per la crescita della città.”

