Sant'Agata di Militello, si è dimesso il presidente del Consiglio comunale Andrea Barone

Si è dimesso il presidente del consiglio comunale di Sant’Agata Militello Andrea Barone. La scelta, dettata da ragione prettamente personali ed estranee alla sfera politica, sono state formalizzate oggi. Barone negli anni passati era già stato presidente del consiglio ed assessore nelle precedenti amministrazioni dello stesso sindaco Mancuso.

“Apprendo con grande dispiacere la decisione di Barone - ha commentato il primo cittadino - uomo di grande esperienza ed equilibrio nella coalizione, ma non posso che rispettarla trattandosi di motivazioni prettamente personali”. Al posto di Barone, per scorrimento dei non eletti in lista, in aula entrerà Viviana Lembo.

© Riproduzione riservata