Messina, anche la Amata (FdI) stoppa Croce: "Niente fughe in avanti, serve un confronto"

Dopo la Lega, intervenuta con il coordinatore cittadino Nino Beninati, anche Fratelli d’Italia stoppa le fughe in avanti e, di fatto, frena sulla ipotetica candidatura a sindaco di Messina di Maurizio Croce. Lo fa attraverso le parole di Elvira Amata, capogruppo all’Ars e commissario provinciale dei meloniani.“Quasi un mese fa, dopo le dimissioni del sindaco De Luca - spiega -, ho fatto appello a tutte le forze politiche che sostengono la coalizione di centrodestra di condividere un percorso volto all’elaborazione di un programma e alla individuazione del candidato sindaco di Messina, richiamando il centrodestra al dovere della lealtà nell’unità”. Secondo Amata “l’unità del centrodestra che apre a movimenti ed associazioni che possono condividere con noi un progetto politico deve essere la bussola per orientare le scelte e la chiave della vittoria di una coalizione che soltanto se divisa oggi può perdere. Queste fughe in avanti, con nomi buttati sul tappeto dal maggiorente di turno, non aiutano a fare sintesi ma servono solo a fare confusione e ad agevolare gli avversari. Ribadisco – conclude Amata – la necessità di un vertice di centrodestra che, senza pregiudizi, possa avviare un confronto sereno per individuare il miglior candidato da sostenere e che possa essere rappresentativo di una città che ha bisogno di riacquisire serietà e serenità”. Un vertice del centrodestra sarebbe previsto per domani, in un albergo del centro città, ma è possibile che salti a causa di un parallelo summit dei leghisti convocato a Roma dal leader Matteo Salvini.

© Riproduzione riservata