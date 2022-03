Lipari, i candidati restano 6 ma alcuni potrebbero allearsi

Accantonata dall’Assemblea regionale siciliana, almeno per queste amministrative, la concessione del terzo mandato per i sindaci dei Comuni con popolazione fino a sedicimila abitanti, si chiudono definitivamente le porte per chi sperava che l’attuale sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, potesse rivedere il suo diniego ad una nuova candidatura. Al momento, quindi, restano in campo, tra ufficialità e semi-ufficialità, in sei: Riccardo Gullo, Gaetano Orto, Mariano Bruno, Annarita Gugliotta, Emanuele Carnevale e Christian Del Bono. Secondo i rumors qualcuno di questi più che probabili contendenti potrebbe fare un passo indietro e “consociarsi”. Intanto si susseguono le riunioni e gli incontri, più o meno segreti e, puntualmente, a seconda della riunione alla quale si partecipa, personaggi della vita politica e/o imprenditoriale, vengono posizionati con uno o con l’altro possibile candidato. In questo senso registriamo una dichiarazione dell’imprenditore Sergio La Cava, vicino nella legislatura in corso al sindaco Giorgianni.

