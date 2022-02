Sindaco di Messina, Basile brucia le tappe. Presentati i candidati alla presidenza dei quartieri

La strategia elettorale delle tappe bruciate del tandem De Luca-Basile continua. Oggi il candidato sindaco dell’amministrazione uscente, Federico Basile, ha presentato i candidati alla presidenza delle sei Municipalità: “È un’evoluzione rispetto al quadro disegnato nel precedente mandato - ha spiegato Basile, che ha ricordato come nella scorsa campagna elettorale ci fosse tutt’altro approccio nei confronti degli ex quartieri -. Oggi ci sono condizioni diverse, amministrative ed economiche, per rilanciare il ruolo delle municipalità”. Questi i sei candidati: Alessandro Costa (prima municipalità), Tonino Stracuzzi (seconda), Giuseppe Coglitore (terza), la consigliera uscente, eletta nel 2018 con Ora Messina, Santina Manganaro (quarta), Luca Baldi (quinta) e Giovanni La Rosa (sesta), già attivo sul territorio con il comitato Messina Nord.

