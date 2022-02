Villafranca, il vicesindaco Cavallaro punta adesso a guidare il Municipio

È Giuseppe Cavallaro il candidato alla carica di sindaco scelto dal gruppo di maggioranza per dare continuità al progetto politico in corso. Una decisione che praticamente conferma ogni previsione. Proposto e sostenuto da un gruppo che si è consolidato nel tempo e a cui si sono aggiunti, in questi giorni, associazioni, movimenti politici, gruppi della società civile e singoli consiglieri comunali in carica, Giuseppe Cavallaro, attuale vicesindaco, 55 anni, architetto e giornalista pubblicista, con la lista "Coerenza e Concretezza per Villafranca" si pone «l'obiettivo di guidare una squadra coesa che mira al mantenimento dei risultati ottenuti dall’Amministrazione uscente retta dal sindaco Matteo De Marco. Tra questi – si legge – il miglioramento delle condizioni generali della cittadina, attraverso iniziative, progetti in itinere da completare che guardano all’intero territorio all’insegna dello sviluppo sostenibile in tema di sport, tempo libero, cultura, servizi socio-assistenziali e sviluppo territoriale». Hanno sposato il progetto e faranno parte della squadra, a vario titolo, anche nuovi elementi che si aggiungono alla compagine che ha servito la comunità in questi anni, tra i quali «il partito Azione di Carlo Calenda attraverso il delegato per gli Enti locali Giovanni Montalbano, i due consiglieri comunali Salvatore Micali ed Elisa Imbesi, l’ex consigliere provinciale Pietro Costagiorgiano che ha ricoperto, nel tempo, importanti ruoli politici e, soprattutto, è stato sempre punto di riferimento per tanti cittadini villafranchesi». Al momento, la sfida per la carica di sindaco è a due. Giuseppe Cavallaro si confronterà con Mario Russo, ex assessore della Giunta De Marco. Lo scenario rimane però aperto. Non si esclude una possibile terza lista.

