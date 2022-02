Elezioni, debiti, patti e alleanze: a Messina il clima politico si surriscalda

Soffiano venti di fuoco a “Scirocco”. Che il clima politico a Messina si stia facendo sempre più rovente, se ne è avuta conferma ieri sera, durante la vivace puntata del talk di Rtp, condotto da Emilio Pintaldi. Un fitto parterre di ospiti, dal vicepresidente della Regione Gaetano Armao all’ex sindaco Peppino Buzzanca, dall’ex vicesindaca Carlotta Previti al leader di Sicilia Futura Beppe Picciolo, dal deputato regionale di Sicilia Vera Danilo Lo Giudice alla consigliera comunale del Pd Antonella Russo. Tanti gli spunti emersi, da un dibattito che ha visto, in particolare, per l’ennesima volta, la contrapposizione tra Gaetano Armao e Carlotta Previti, a testimoniare l’impraticabilità dei rapporti intercorsi tra la Giunta Musumeci e quella De Luca.

Armao ha acceso la miccia, sostenendo (non è la prima volta) che l’Amministrazione dimessasi da qualche giorno ha “bluffato” su un progetto – quello dell’I-Hub dello Stretto, investimento da 71 milioni di euro – di cui non ci sarebbe traccia all’Agenzia di Coesione. Immediata la replica dell’ex vicesindaca.

«Armao continua o a non essere informato o a essere in malafede – afferma Carlotta Previti –, il Comune di Messina ha avuto finanziati i progetti per la rigenerazione urbana, che prevede la demolizione e la ricostruzione, degli immobili ex Magazzini Generali, ex Silos Granai , ex Mercato Ittico. In quest’area, è stato immaginato l’Innovation Hub dello Stretto, il Polo dell’innovazione tecnologica che è frutto di una sinergia tra Comune e Università di Messina. Ad Armao brucia il fatto che la città di Messina abbia presentato un parco progetti, tutti finanziati, che supera l’importo di un miliardo di euro. Sono tutti decreti di finanziamento che potrò esibire al vicepresidente della Regione, quando e come vuole».

Ma c’è grande fibrillazione in tutti gli schieramenti, a destra e a sinistra.

