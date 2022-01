Taormina, sì al ticket d’ingresso in tutti i parcheggi

Via libera all’unanimità del consiglio comunale all’estensione anche alle strutture private del ticket di ingresso applicato alle auto in sosta nei parcheggi pubblici. Dopo 16 anni si è così modificata a Taormina la delibera di consiglio comunale che, nel 2006, aveva istituito il ticket al Lumbi e al Porta Catania, in uno scenario che, però, ha visto successivamente la presenza sul territorio di numerose altre strutture private entrate in concorrenza con quelle gestite da Asm. «La proposta – ha spiegato il direttore generale facente funzioni, Agostino Pappalardo (che dal 1. febbraio lascerà l’incarico in favore del già nominato dg di Asm, Nunzio Priolo) – è scaturita da un dato di fatto. Nel 2006 fu approvata l’istituzione del ticket per coloro che parcheggiano nei posteggi comunali, al Lumbi, al Porta Catania e in quello di Mazzarò. Negli anni, poi, sono nate diverse strutture di autorimesse che oggi fanno la stessa attività e si è creata una disparità di trattamento tra chi parcheggia in queste tre strutture e chi, invece, fruisce delle strutture private dove il ticket non si applica, compreso anche un altro parcheggio pubblico che è quello di Porta Pasquale, gestito dal Comune e operativo dal 2011. Per questi abbiamo ritenuto richiedere l’estensione del ticket ai parcheggi per sanare questa problematica che ha più dei riflessi economici non indifferenti per Asm».

