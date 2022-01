Azione si struttura a Messina. Letterio Grasso è il segretario

Azione si struttura in città e provincia, rafforza la propria identità, rilancia i temi programmatici, si prepara a un’intensa stagione di impegno politico e guarda con grande attenzione ai prossimi appuntamenti elettorali, dalle sempre più probabili Amministrative nel capoluogo alle Regionali del prossimo mese di novembre. Ieri si è celebrato il primo Congresso provinciale del partito di Carlo Calenda, un appuntamento che ha visto una importante partecipazione degli aventi diritto, i votanti, cioè i tesserati messinesi di Azione, che si sono espressi portando all’elezione a segretario provinciale messinese Letterio Grasso, già coordinatore uscente per l’intera provincia. La lista in sostegno di Grasso, “Rosselli Salvemini”, ha ottenuto un numero di 28 delegati in seno al Congresso provinciale. E Grasso incassa gli auguri di buon lavoro dal candidato segretario della lista opposta, “Azione Condivisa”, Francesco De Pasquale, responsabile uscente per l’organizzazione provinciale, già consigliere della IV Municipalità a Messina. La sua lista ha eletto12 delegati al Congresso provinciale. E una parte dei delegati provinciali eletti sarà chiamata, nelle prossime settimane, ad eleggere il futuro segretario regionale siciliano di Azione.

Francesco De Pasquale

