Incontro De Luca-Barbagallo, Articolo 1 chiede chiarezza: "Basta ambiguità"

"La coerenza tra dichiarazioni e comportamenti in politica è un elemento decisivo". Così Pippo Zappulla, Segretario Regionale Articolo Uno Sicilia, e Domenico Siracusano, Segretario Provinciale Articolo Uno Messina.

"Il segretario regionale del PD, Anthony Barbagallo, nella stessa giornata - continuano Zappulla e Siracusano - prima incontra a Pedara il Sindaco di Messina e attualmente autocandidato alla Presidenza della Regione, poi alla Festa del PD di Nizza di Sicilia dichiara l'inconciliabilità politica con Cateno De Luca. In una fase complicata di costruzione del campo progressista, al livello locale e regionale, i messaggi devono essere chiari ed inequivocabili. Oltre a gettare lo sconcerto nella base territoriale del PD, impegnata in una determinata opposizione a De Luca, rischia di minare il rapporto tra i potenziali alleati e far confondere le siciliane e i siciliani. Auspichiamo - concludono gli esponenti politici del partito del Ministro Roberto Speranza - che, da qui in avanti, non si ripropongano simili situazioni ma che, insieme, si colga la responsabilità di lavorare tenacemente all'alternativa alla Governo Musumeci e alle destre siciliane".

