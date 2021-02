Messina, dieci milioni per la Zona falcata. Ora c’è la copertura finanziaria

«Dieci milioni di euro per il recupero e la valorizzazione dei monumenti nella Zona falcata». Lo aveva annunciato all’inizio dello scorso mese di dicembre il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, al termine della riunione svoltasi in riva allo Stretto. Sono trascorsi più di due mesi e ora i deputati messinesi del movimento Cinque Stelle hanno deciso di presentare un emendamento alla prossima Finanziaria regionale perché di quei fondi promessi, in realtà, non sembra esserci ancora traccia. «Noi abbiamo trovato la copertura finanziaria», annuncia la capogruppo all’Ars Valentina Zafarana. La notizia sembra esattamente identica all’annuncio di Musumeci del dicembre 2020: «Dieci milioni di euro per gli interventi di salvaguardia, recupero e valorizzazione della Zona falcata di Messina». Valentina Zafarana spiega di aver individuato la copertura finanziaria per lo stanziamento delle risorse dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. «Il presidente Musumeci – afferma la deputata all’Ars – aveva annunciato l’intenzione di voler avviare degli interventi urgenti, ma mancavano ancora le relative coperture finanziarie. Per evitare che potesse trascorrere ancora del tempo e accelerare l'iter, abbiamo deciso di passare dalle parole ai fatti, intervenendo in modo concreto per trovare le risorse. Grazie a questo emendamento potrà essere possibile intervenire in tempi celeri per iniziare a restituire alla cittadinanza una delle aree più belle e bistrattate di Messina dopo decenni di chiacchiere».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata