Zona Falcata, Musumeci a Messina per aggiornare il "Patto della Falce"

Domani il presidente della Regione, Nello Musumeci, sarà a Messina per partecipare a un tavolo sul futuro della zona falcata. L'appuntamento è previsto nella sede della Sovrintendenza. In questi mesi sono proseguiti i lavori di demolizione e messa in sicurezza delle aree più vicine alla Real Cittadella, ma è anche arrivato il tempo di un aggiornamento del cosiddetto Patto per la Falce che dovrebbe permettere la rigenerazione di una delle zone più preziose e storicamente rilevanti della città.

© Riproduzione riservata