Restrizioni in Sicilia, De Luca: "Soluzioni trovate". Ma Musumeci lo smentisce

«Con il buonsenso e la sinergia istituzionale le soluzioni si trovano». Così il sindaco di Messina Cateno De Luca annuncia il clamoroso colpo di scena: «Stasera, alle 19, edizione straordinaria delle nostre dirette sulla pagina Fb De Luca Sindaco di Messina. Io e Nello Musumeci abbiamo trovato la soluzione per far svolgere regolarmente l'attività fino alla mezzanotte ai ristoranti, bar e pasticcerie della Sicilia».

Poche ore dopo questo annuncio, però, il presidente della Regione Siciliana, nella sua pagina Fb, smentisce le "sinergie istituzionali" di cui scrive De Luca e liquida la questione con un bollino "fake news". Intanto, il capogruppo del movimento 5Stelle di Messina Argento attacca il sindaco.

«A fronte delle difficoltà patite da migliaia di messinesi - scrive Argento -, la città non merita di essere mortificata e offesa dai quotidiani colpi di teatro del sindaco, che continua a collezionare gaffe e figuracce, dimostrando per l'ennesima volta di non avere più alcun freno inibitorio. Come ama ripetere lo stesso De Luca "a ciascuno il proprio mestiere": lui si limiti a fare il sindaco, se è in grado di farlo».

